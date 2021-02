Santa Maria del Salice, la chiesa che ha portato indietro di 3000 anni la storia di Fossano (VIDEO)

Risale a metà del XIII secolo la chiesa di Santa Maria del Salice a Fossano, conosciuta dai fossanesi come ex-chiesa del Salice. Soprannominata così per l’ipotetica presenza di quest’albero al suo interno, in origine contava tre navate e ben diciassette altari. Successivamente la struttura divenne sede della commenda dell'ordine gerosolimitano e, a fine cinquecento, venne addossato all'edificio il monastero cistercense dedicato a Santa Caterina, oggi casa di reclusione.

L’edifico religioso, in stile gotico, ha le porte chiuse al pubblico da circa 80 anni quando, nel 1941 il comune di Fossano l’acquistò per farne un magazzino. Nel 1974 la struttura subì un crollo parziale del tetto, il danno fece trapelare l’ipotesi dell’abbattimento della struttura al fine di realizzane dei parcheggi. Solo l’intervento della sovrintendenza evitò l’abbattimento dell’ex-chiesa.



Così negli anni ’90, dopo che la Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano finanziò il rifacimento delle coperture, si iniziò a pensare a un suo possibile restauro. Oggi i lavori superano complessivamente il milione e 200mila euro e sono finanziati con €600mila dalla Regione Piemonte e dal Comune di Fossano e i restanti dalla Consulta e dalla Fondazione CRF.



Nel corso del restauro, che porterà l’ex-chiesa ad essere un sito polifunzionale per mostre e incontri, sono stati effettuati anche scavi archeologici. Alcuni reperti rinvenuti risalgono a circa 3500 anni fa: età protostorica. Riscoperto inoltre anche l’altare della storica e importante famiglia seicentesca Boetto.



I principali interventi del restauro hanno interessato, e interessano tutt’ora, il rifacimento della pavimentazione e gli scavi archeologici della stessa. Verranno restaurati inoltre gli storici intonaci, sono state ricostruite alcune volte ed un pilastro, verranno risistemati tutti gli infissi e verrà installato il riscaldamento a pavimento, oltre alla messa in sicurezza di tutta la struttura.



L’assessore alla cultura Ivana Tolardo ha voluto ringraziare il grande impegno della Consulta per la valorizzazione dei beni artistici e culturali di Fossano e della Fondazione CRF che permetteranno alla città di usufruire di una struttura che diversamente sarebbe andata persa.



Il completamento dell’opera, nella migliore delle ipotesi, si prevede essere nel corso del 2021.



Nella video intervista l’assessore alla cultura di Fossano Ivana Tolardo, il presidente della Fondazione CRF Gianfranco Mondino, l’architetto Silvio Pagliero e la restauratrice Marinella Milanesio.