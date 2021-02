Savigliano, bilancio previsionale 2021-2023: “effetto covid” su conti e lavori programmati

Approvato il piano triennale “2021-2023” del bilancio previsionale di Savigliano. Dopo le minori entrate del 2020, nel 2021 prevista una risalita dell’IRPEF. Nota dolente sulle spese, con l’aumento del costo per la mensa e il trasporto scolastico.

Entrate e tasse

Per l’addizionale Irpef, nel 2021 Comune prevede di incassare una stima di 2 milioni e 337 mila euro, senza modifiche sull’aliquota che resta all’0,80%. Ridotto l’incasso dal 2019 al 2020 (si è passati da 2 milioni e 300 mila a 2 milioni e 99 mila), questo dopo un anno di crisi per l’emergenza sanitaria e di redditi ridotti della cittadinanza. Dal 2021, la previsione è di risalita: “Speriamo che il Covid ci lasci un po’ tranquilli - ha commentato l’assessore Michele Lovera che ha presentato il bilancio durante l’ultimo Consiglio comunale - è previsto un aumento del PIL e quindi un aumento dell’IRPEF”.

Nel 2020, per l’IMU il Comune di Savigliano ha incassato 6 milioni e 27 mila euro, nel 2021 si prevede di arrivare a 6 milioni e 230 mila.

L’entrata sulla TARI è di circa 2 milioni e 873 mila euro “come discusso nel precedente Consiglio Comunale, si provvederà alla corretta definizione non appena perverranno i dati da CSEA e poi emetteremo le bollette”.

Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stimato sulla base del gettito 2019 pre-Covid. L’applicazione dei nuovi canoni ha richiesto l’introduzione di una disciplina regolamentare, approvata nello stesso Consiglio Comunale (link qui).

Spese: aumento per il randagismo, trasporto e mensa scolastica

Tra le principali spese correnti per il 2021 che il Comune dovrà affrontare nel prossimo triennio, quelle per le verifiche sismiche, certificati antincendio e spese di progettazioni. Si parla di circa 100 mila euro per alcuni controlli ancora da fare sulle scuole: “Anticipo che nel corso dell’anno vi sarà un nuovo finanziamento di queste attività”.

Curioso aumento delle spese per il randagismo: “Ci sono stati molti abbandoni di animali in seguito alla pandemia”, di conseguenza si è passato a 40 mila euro si spese anziché 35 mila.

Università: con la nuova convenzione si avrà un costo fisso di 290 mila euro all’anno. “Abbiamo comunque previsto uno stanziamento, sia in entrata sia in uscita dei capitoli, in attesa delle volture di contratti ed utenze”.

Per quanto riguarda l’Estate ragazzi, si punta sui finanziamenti regionali e statali, oltre a contributi da parte di banche e Fondazioni. “Come tutti gli anni l’estate ragazzi è garantito, se i fondi dello Stato non dovessero arrivare, comunque si procederà a finanziare con variazione di bilancio”.

Sul servizio mensa la nota più dolente. Causa covid, il pasto non può essere consegnato come prima, ma con le apposite monodosi da consumarsi al banco. Si tratta di 1 euro circa in più a pasto. Per il 2021, su un calcolo di 110 mila pasti, si andrà incontro a un maggior costo di 110 mila euro. Spesa che il Comune si accollerà per non gravare sulle famiglie: “ci accolliamo questo costo, sperando che dall’anno prossimo si torni alla normalità”. In parte il costo sarà coperto da avanzo vincolato derivante da trasferimenti statali, in parte con entrate proprie.

Previsto un aumento sulle spese anche per il trasporto scolastico di 7 mila euro. Si passa infatti a 227 mila euro anziché 220 mila. “Un aumento sempre dovuto al Covid”.

C’è poi l’investimento 2021-2023 relativo alla mobilità sostenibile da 130 mila euro grazie al contributo Ministeriale, che permetterà la realizzazione di piste ciclabili, pedonali e per i portatori di handicap.

Lavori: in “forse” 400 mila euro per la piscina, 800 mila euro per il "Peter Pan" e oltre 1 milione di euro per le medie Schiaparelli

Tra i maggiori investimenti in conto capitale, ci sono sempre i 300 mila euro da fondo di bilancio per la riqualificazione urbana di piazza Cavour, dopo l’abbattimento della tettoia.

Per la manutenzione straordinaria della piscina il Comune ha partecipato al bando regionale Sport e Periferie per 400 mila euro, non essendo sicuri di vincerlo, ha già stanziato 150 mila dal fondo di bilancio. Con questi fondi si provvederà alla in sicurezza e alla sostituzione dell’Unità trattamento aria.

Tra le spese più importanti, 80 mila euro per l’adeguamento degli strumenti di urbanistica, sempre da fondo di bilancio, 60 mila euro per la segnaletica orizzontale e verticale e 97 mila euro per il potenziamento dell’illuminazione pubblica.

Come per la piscina, si cercano fondi per la messa in sicurezza del territorio: 800 mila euro per l’adeguamento dell’asilo Peter Pan, 450 mila euro per l’adeguamento antincendio del teatro Milanollo e 1 milione e 250 mila euro per la messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche della Scuola Media Schiaparelli.