Serie D: Bra corsaro nel turno infrasettimanale, cadono Fossano e Saluzzo

La 18^giornata sorride, tra le squadre cuneese, solo al Bra che espugna per 1-0 (decisiva un'autorete di Pani in apertura) il campo del Sestri Levante e rimane in scia del Gozzano capolista, vittorioso con lo stesso punteggio in casa del Fossano. Cade anche il Saluzzo, 3-2 a Imperia (reti saluzzesi di Bedino e Gonella).

I RISULTATI DELLA 18^GIORNATA

Caronnese - Borgosesia

Casale - Arconatese 1-1

Varese - Chieri 1-1

Folgore Caratese - Castellanzese

Fossano - Gozzano 1-0

Imperia - Saluzzo 3-2

Pontdonnaz Honearnad - Hsl Derthona 0-0

Sanremese - Legnano 2-0

Sestri Levante - Bra 0-1

Vado - Lavagnese 4-2

CLASSIFICA (tra parentese le partite disputate)

Gozzano (17) 38, Bra (17) 36, Pont D. (16) 30, Folgore C (18), Sestri L (18), 29, Caronnese (18), Castellanzese (17) 28, Imperia (18) 27, Sanremese (17) 26, Lavagnese (17), Derthona (18) 25, Chieri (18) 24, Legnano (15) 22, Saluzzo (16) 20, Casale (18), Arconatese (17) 17, Vado (18) 12, Borgosesia (16) 11, Varese (17), Fossano (16) 10