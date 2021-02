Serie D: new entry Fossano, ecco il 2001 Andrea Volpatto

New entry in casa Fossano. Viassi potrà contare su un nuovo innesto interessante per il reparto offensivo: annunciato l'ingaggio di Andrea Volpatto, classe 2001, ex Pro Vercelli.

LA NOTA UFFICIALE DEL FOSSANO CALCIO

Andrea Volpatto è ufficialmente un giocatore del Fossano. Classe 2001, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Juventus, nelle ultime stagioni ha vestito la maglia della Pro Vercelli.

Attaccante esterno o trequartista, piede mancino molto educato: il suo innesto porterà fantasia e qualità alla squadra allenata da Fabrizio Viassi.

Volpatto è l'ultimo nome in entrata, arrivato dopo giornate movimentate dal punto di visto del mercato che a gennaio ha portato in dote oltre al centrocampista Theo Reymond i difensori Andrea Brero (2001) e Andrea Bellocchio (2000), entrambi provenienti dal Chieri.