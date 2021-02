Incidente nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 febbraio, tra Morozzo e San Biagio di Mondovì.

La collisione frontale tra due mezzi è avvenuta sulla strada provinciale 243. Sul posto l'equipe sanitaria del 118 e i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza dei veicoli. In loco i carabinieri di Morozzo per i rilievi del caso e la gestione della viabilità.

Non si conoscono al momento le condizioni e le generalità dei coinvolti nel sinistro.