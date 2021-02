Amadeus parrebbe cedere sul pubblico sanremese: il Festival s'ha da fare?

Siamo forse giunti all'ultima puntata della soap opera che vede coinvolti la Rai e il presentatore del prossimo Festival sanremese: Amadeus ha dichiarato di volersi rimettere alle decisioni del comitato scientifico.

Da quale situazione si partiva?

Acque decisamente poco placide, per questa edizione del festival dei fiori 2021: inizialmente sembrava, infatti, che non si potesse davvero fare marcia indietro sulla presenza del pubblico in sala. "Ma come, nella situazione in cui siamo?" potreste domandarvi.

Ebbene sì.

Ma cosa potrebbe aver fatto pendere il piatto della bilancia al servizio della ragionevolezza nella testa del presentatore? Nelle prossime righe vedremo qualche dietro le quinte, perché di certo qualcosa è avvenuto, e nemmeno di poco importante.



SANREMO Sì, SANREMO NO, SANREMO SBEM: SE FAMO DU SPAGHI?

Lo sappiamo, forse la citazione degli Elio e le Storie Tese potrebbe sembrare un po' troppo, eppure come meglio sintetizzare una situazione come quella che si è venuta a creare nel corso del mese e mezzo appena passato, magari rimanendo in tema Sanremo? Ma con gli Elii, ovviamente.

Ebbene, ci eravamo lasciati con le bizze di Amadeus che si era decisamente impuntato sulla necessità del pubblico all'Ariston nel corso delle varie serate (che si terranno, lo ricordiamo, tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo). Non bastavano le proteste su Ibrahimovic a scaldare l'aria attorno alla cittadina ligure, sembrerebbe che non ci potessimo proprio far mancare il balletto attorno al pubblico.

Ma questo balletto ha scatenato delle proteste online decisamente fuori portata, sia per la Rai che per il presentatore stesso: sì, perché la Rete è insorta, chiedendosi per quale ragione i piccoli (ma pure i medi e i grandi, tutti) artisti si sonovisti chiudere in faccia le porte dei teatri e delle sale da concerto, per via delle norme di sicurezza anti Covid-19, mentre per Sanremo si può fare un'eccezione? Non ci sono stati, insomma, tutti gli artisti italiani, e al grido di "ma noi chi siamo, i figli della blatta zoppa?" (ok, non letteralmente, ma il concetto è stato quello), sono insorti con una petizione su Change.org che ha raccolto qualcosa come 20.000 sottoscrizioni nel giro di mezza giornata, e hanno fatto sentire le loro voci.

Ecco, forse, perché Amadeus ha dovuto fare marcia indietro.

Certo, le scommesse online restano aperte per cercare di capire se e come il pubblico alla fine presenzierà all'Ariston.

E della questione Ibrahimovic, invece? Ma che è successo?

Questioni da campo da calcio, niente più: una lite tra il centravanti del Milan e quello dell'Inter, Romelu Lukaku, ha portato diversi pensatori nostrani a chiedersi se il campione potrebbe mai presenziare a tutte le serate sanremesi.

Ci domandiamo se dovremo ancora vederne delle belle, ma soprattutto delle inutili come fin qui viste: purtroppo l'Italia non è nuova a discussioni infinite su fatti davvero poco interessanti, si vede che siamo un popolo portato più di altri alla noia.



Insomma, chi vivrà vedrà: nel frattempo ci potrebbero essere campi più sicuri sui quali piazzare le nostre scommesse, come le care vecchie partite di pallone che, per quanto imprevedibili, sanno almeno come divertirci.