Economia post-Covid: parla il fondatore di Lio Capital Group, Francesco Marini

Un quesito molto diffuso ultimamente è quello riguardante l’economia post-Covid e anche se non è facile fare delle previsioni, l’andamento sarà quello di una lenta ripresa. A riguardo si esprime Francesco Marini, fondatore e CEO di Lio Capital Group, che si occupa di investimenti e di capitali di rischio.

Economia post-Covid: la possibile ripresa

L’economia post-Covid è ancora in fase di declino, almeno rispetto agli altri anni. Nonostante questo, confrontando i mesi attuali con quelli del primo lockdown, sembrerebbe esserci una lenta ripresa. Se alcuni Stati stanno cercando di fare riferimento ai fondi che già possedevano, in tanti invece hanno dovuto richiedere prestiti e il loro debito è salito.

Preoccupa infatti, soprattutto in alcuni Paesi, questo status debitorio, ma è anche vero che è una condizione comune. Sono numerose infatti le nazioni che lo hanno richiesto. Tra queste forme di sostegno c’è il cosiddetto “Recovery Fund”, ovvero un fondo di recupero, che mira a sostenere quegli Stati che si trovano in particolare difficoltà economica, a causa della crisi scatenata dal Coronavirus. A richiederlo è stata anche l’Italia.

La ripresa è quindi possibile, sia grazie a questo tipo di fondi, sia grazie allo sforzo di ogni cittadino, che cerca di tenere duro mentre spera di poter tornare a lavorare come prima. Secondo Francesco Marini, fondatore e CEO di Lio Capital Group ed esperto altamente qualificato che si occupa da anni di finanza internazionale, la ripresa è già presente, ma sono presenti altri aspetti di questa crisi da non sottovalutare.

Francesco Marini e l’analisi del quadro economico post-Covid

Francesco Marini è un professionista che lavora nel campo finanziario a livello internazionale ed è un imprenditore italiano che risiede a Londra. Il fondatore di Lio Capital ha dato vita a quella che oggi è un’importante piattaforma di investimenti che si occupa in particolare di sostenere gli investitori, eliminando il più possibile il pericolo del rischio.

Lio Capital Group oggi rappresenta un aiuto molto importante nel campo dell’economia post-Coronavirus, anche perché sono proprio gli investitori che possono trovarsi in difficoltà, durante questa lenta ripresa.

“Purtroppo, la crisi continuerà a farsi sentire sui settori a basso contenuto di tecnologia, con modelli di business che il Covid ha contribuito a rendere obsoleti ancora più velocemente”. Sono queste le parole che Francesco Marini afferma, parlando del quadro economico internazionale attuale. Per alcuni settori, secondo il professionista, c’è un vero e proprio bivio: o spariscono oppure si adattano al sistema, diventando sempre più digitali e cambiando metodi, sistemi, adeguandosi alla crisi post-Covid.

Ciò che va modificato è il modello di business ed è per questo che soluzioni come quella offerta da Lio Capital Group possono rivelarsi fondamentale per tantissimi investitori, ma anche proprietari di aziende e società.

Laureato alla Bocconi e ormai voce affermata nel settore finanziario internazionale, Francesco Marini ha una concezione del campo imprenditoriale legata al miglioramento della qualità della vita.