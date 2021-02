Insegue per strada il vicino di casa con un martello: condannato

E' proprio il caso di dirlo: “Ogni uscio ha il suo cruccio”. Si è concluso nelle scorse mattinate al Tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di L.M. che, nel 2019, era stato denunciato dal suo vicino di casa con il quale “si protraevano da anni profonde incomprensioni”. Le accuse a suo carico, minacce e calunnia. I fatti, a Villanova Mondovì.

Secondo la ricostruzione, L.M. era solito minacciare e insultare chiunque volesse passare sui suoi terreni. “Si credeva il padrone, nonostante il diritto di passaggio!” ha riportato in aula una vicina di casa. Il procedimento nasce da ‘diverse interpretazioni’ relative alla validità e la sussistenza della servitù di passaggio che un accordo notarile avrebbe garantito ai vicini di casa di L.M., proprietario di un fondo assieme al fratello.

Tutto è scaturito da un episodio avvenuto nell’agosto 2019 in cui il vicino di casa denunciante ha accusato l’imputato di averlo rincorso con una mazza da fabbro dopo averlo oltraggiato e minacciato.

La dinamica è stata confermata da due testimoni, madre e figlio, che hanno raccontato di aver visto L.M. rincorrere l’altro uomo, impugnando e brandendo con due mani un martello. “Nel primo pomeriggio ero solo con mia madre, quando ho cercato di accedere al mio fondo. L.M. mi si è parato davanti dicendomi ‘zingaro di m…, se passi ti spacco le gambe’. Avevo deciso allora di prendere un’altra strada. Poco dopo sono tornato indietro perché avevo sentito un tintinnio. L.M. stava conficcando paletti di ferro nel terreno, del genere di quelli che si usano sui cantieri. L’obiettivo era impedire all’altro nostro vicino di passare in auto, altrimenti gli si sarebbero forate le gomme”.

L’imputato, fotografato da uno dei vicini con il martello in mano, in aula ha negato di aver mai dato adito di aggressione. Al contrario, a suo dire, la vittima sarebbe stato proprio lui, oltraggiato dopo aver pizzicato la parte offesa nel tentativo di “picchettare” il terreno di confine. Per questo fantomatico episodio L.M aveva presentato una querela, ritenuta falsa dalla Procura: da qui, l’accusa di calunnia successivamente stralciata con l’assoluzione.

L’uomo è stato condannato a 2 mesi di reclusione per minacce con sospensione condizionale della pena.