Agroalimentare, Lega: "Europa offende enogastronomia italiana, stop a regole cervellotiche"

“Lo Europe's Beating Cancer Plan è un attacco senza mezzi termini al nostro fondamentale settore enogastronomico.

Questo va detto con chiarezza e con tempestività, perché pensare di equiparare i prodotti di punta della nostra apprezzata filiera come il vino o i salumi a comportamenti individuali stigmatizzabili è maldestro ed offensivo.

Ancora una volta dall’Europa arriva una inaccettabile sottovalutazione dello spessore delle nostre migliaia di aziende, della grande capacità economia che sanno esprimere e, non ultimo, dell’importante ruolo strategico che l’intero comparto avrà nella ripartenza post pandemia che invece si prova a compromettere con restrizioni e penalizzazioni.

Basta con il presunto politicamente corretto, basta con le regolette cervellotiche per ingraziarsi il potente di turno; qui c’ è in ballo il futuro di milioni di lavoratori e delle loro famiglie, futuro che la Lega non permetterà a nessuno di rendere fosco e senza certezze”.

Così i parlamentari della Lega componenti delle commissioni Agricoltura di Senato e Camera Giorgio Maria Bergesio, Lorenzo Viviani, Gianpaolo Vallardi, Rosellina Sbrana, William De Vecchis, Franco Manzato, Martina Loss, Mario Lolini, Marzio Liuni, Guglielmo Golinelli, Flavio Gastaldi, Fabrizio Cecchetti, Aurelia Bubisutti.