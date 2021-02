Per il Parco del Monviso arriva il nodo delle nomine interne

Torna a riunirsi la Comunità delle Aree protette del Parco del Monviso, di fatto la Consulta dei sindaci (ai quali si aggiungono presidenti di Provincie e Unioni montane) degli Enti che compongono l’Ente parco.

Egidio Vanzetti, sindaco di Casalgrasso e ormai da un anno presidente dell’assemblea in qualità di membro anziano, ha convocato l’assise per lunedì 8 febbraio 2021, alle 17. L’assemblea non si riunirà, come sempre avvenuto, nei locali del Parco, in via Griselda, a Saluzzo, bensì all’interno del Centro visite di Faule. La riunione, dopo le convocazioni precedenti, in videoconferenza, si terrà “eccezionalmente in presenza – si legge sulla convocazione – al fine di consentire l’espressione dei voti per la designazione dei componenti del CdA (la votazione è segreta: ndr)”.

Convocati dunque i presidenti di Città metropolitana Torino, Provincia di Cuneo, Unione del Monviso e Unione Valle Varaita, e i sindaci di Casalgrasso, Crissolo, Faule, Paesana, Pancalieri, Polonghera, Revello, Saluzzo, Villafranca Piemonte, Casteldelfino, Oncino, Pontechianale, Ostana, Caramagna Piemonte.

All’ordine del giorno, tre punti, tra cui la nomina del presidente e del vicepresidente della Comunità delle Aree protette e la designazione dei componenti del CdA del Parco, che affiancheranno per i prossimi quattro anni il presidente Dario Miretti (che ha funzioni di commissario sino all'insediamento del CdA).

La Presidenza della Comunità delle Aree protette è vacante dal maggio 2020, quando il sidnaco di Saluzzo Mauro Calderoni era giunto a fine mandato. Da allora, per le ormai note vicende legate alla nomina regionale del presidente del Parco, l’elezione di presidente e vice sono sempre state rinviate, proprio in attesa della nomina del presidente Cirio, giunta il 23 dicembre scorso.

La Presidenza delle Aree protette – da quanto si apprende – dovrebbe essere ora in predicato al sindaco del Comune di Ostana, Silvia Rovere. Un passaggio che potrebbe esser stato studiato anche per “addolcire” la pillola ad un “piano” ben più ampio.

Secondo le “solite” indiscrezioni della vigilia, pare infatti che nel prossimo CdA del Parco del Monviso non siederà più un rappresentante della Città di Saluzzo. Una mossa politica, fortemente voluta dalla Pianura, dal “Gruppo Octavia”, che evidentemente ha trovato il consenso del presidente Miretti (politicamente agli antipodi del sindaco saluzzese Calderoni).

Così facendo, è ipotizzabile che, su sei consiglieri del CdA, uno andrebbe di diritto alla rappresentanza di Pontechianale (in quanto il territorio del Comune dell’alta Valle Varaita rappresenta più del 25 per cento della superficie complessiva delle Aree protette gestite dal Parco), due sarebbero rappresentanza delle associazioni agricole e delle associazioni ambientaliste, uno potrebbe essere destinato – condizionale d’obbligo – alla Valle Po, mentre l’ultima poltrona, un tempo di Saluzzo, potrebbe finire appannaggio della Pianura.

Un passaggio che occorrerà vedere se si porterà dietro strascichi nei rapporti tra la Presidenza Miretti e il sindaco Calderoni. Il primo banco di prova sarà probabilmente la Comunità delle aree protette dell’8 febbraio.

Per l’elezione di presidente e vicepresidente delle Aree protette, giova ricordare (questo passaggio aveva riservato non poche sorprese in passato), è infatti necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Comunità, e non invece dei presenti.