AmoreÈ: al via la campagna social di Noi4You per San Valentino

Il 5 Febbraio 2021 partirà la campagna sui social network dell’associazione Noi4You, sportello di Cuneo, dal titolo: AMORE È. Questa campagna è pensata per festeggiare, in alternativa ad eventi in presenza, la ricorrenza di San Valentino. L’associazione pubblicherà sulla propria pagina Facebook Noi4you Cuneo e sul profilo Instagram noiu4you_cuneo un post di avvio della campagna. I followers, ovvero tutti coloro che seguono le pagine social Noi4You, saranno invitati a postare una foto, un’opera d’arte propria o altrui, un’immagine o un pensiero scritto che rappresenti la loro idea di amore sano aggiungendo l’hashtag #amoreè. Questo tema può avere molte sfaccettature e non limitarsi all’amore di coppia: largo alla fantasia!

L’obiettivo? Quello di portare le persone ad interrogarsi e ad esprimersi, perché la loro idea sia utile a sensibilizzare altre persone a quello che è l’amore sano. Questo, orientato verso l’obiettivo generale di una sempre maggior consapevolezza di quali caratteristiche siano desiderabili, liberanti, appaganti nell’amore, per prevenire ogni forma di violenza nelle relazioni intime.

Ancora oggi, soprattutto dall’inizio della pandemia, si riconferma il dato che la maggior parte dei fenomeni di violenza, che sia fisica, emotiva, economica o sessuale, avvengono non da parte di persone sconosciute, bensì da parte di quelli che si considerano i propri cari. Noi4You auspica e promuove la positività e il benessere nelle relazioni, nella prospettiva per cui non vi è amore in un contesto in cui vi sia una grave limitazione della propria libertà, per questo motivo è necessario diffondere il messaggio che l’amore sano passa anche attraverso l’amore per sé stessi in primis.

In conclusione: sono benvenute tutte le forme e declinazioni d’amore: stupiteci.