Volley maschile A2 - Cuneo ospita Ortona nell'anticipo, Preti: "Le prossime tre partite possono dare la svolta alla nostra stagione"

Dopo il weekend di pausa per la Coppa Italia di Superlega, la Banca Alpi Marittime Acqua S.Bernardo Cuneo si prepara ad affrontare in casa la Sieco Service Ortona. I biancoblù scenderanno in campo sabato 6 febbraio alle ore 18.00 per l’anticipo della 5^ giornata del campionato di serie A2 maschile.

La compagine di Lanci arriverà al confronto con i cuneesi, a due giorni dal recupero della 2^ giornata di ritorno che vedrà Simoni e compagni in campo domani a Mondovì.

Le impressioni di Alessandro Preti in vista dei prossimi 3 incontri casalinghi consecutivi e ravvicinati: «Ortona in casa sarà sicuramente una partita importante. Abbiamo avuto due settimane di allenamenti con il weekend di pausa, ora avremo tre partite decisive, in quanto potrebbero dare una svolta alla nostra stagione. Cominceremo proprio sabato nell’anticipo con Ortona, squadra con cui abbiamo perso 3-0 all’andata, una sconfitta formativa a cui era seguito un confronto e dopo il quale avevamo inanellato un bel periodo dove siamo cresciuti lavorando sulle nostre carenze. Adesso quello su cui io, la squadra e lo staff tutto stiamo lavorando è dimostrare che questi mesi sono serviti, ci siamo allenati bene ed è una partita che vogliamo vincere assolutamente, una sorta di rivincita. La vittoria farebbe bene sia in termini di morale che di classifica, ora siamo al terzo posto e mantenerlo sarebbe un gran risultato. Subito dopo, mercoledì, avremo la partita secca con Brescia valevole per i Quarti di Coppa Italia. Noi giocatori alla fine viviamo per queste gare da dentro/fuori, sono le partite più belle, più tese, dove c’è più voglia di vincere, nervosismo, insomma l’essenza dello sport di alto livello. Dovremo quindi farci trovare pronti! A completare la tripletta di incontri, l’anticipo sabato prossimo con Lagonegro, sempre in casa per noi, dove dovremo essere bravi a mantenere la determinazione e la concentrazione, perché al di là dei risultati precedenti, sono questi i momenti che servono per arrivare al meglio a fine stagione, vincendo più partite possibili. Una partita alla volta, un set per volta!».

Il match si svolgerà a porte chiuse e sarà in diretta streaming gratuita sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A.