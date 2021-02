Volley maschile A2 - Vbc Synergy Mondovì attende Ortona, Barbiero: "Partita difficilissima, dobbiamo mantenere ritmo e gioco delle ultime settimane"

Due partite in programma, tra mercoledì e giovedì, in Serie A2. Oggi (fischio d'inizio alle 18) si gioca Brescia – Siena, anticipo della 5^giornata di ritorno mentre giovedì (ore 19) il Vbc Synergy Mondovì ospita la Sieco Service Ortona per il recupero della 2^di ritorno.

Monregalesi reduci da tre vittorie consecutive (Siena, Brescia, Taranto) e determinati a prolungare la scia positiva.

Coach Barbiero in vista del match: "Sappiamo di andare a incontrare una squadra in forte ripresa, che nella partita di andata ci ha dominato. Sarà una partita difficilissima, ma dal canto nostro cercheremo di mantenere il nostro ritmo e il nostro gioco che nelle ultime settimane ci ha consentito di ottenere ottimi risultati, dandoci una grande iniezione di fiducia".