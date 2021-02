Troppe incertezze: a Fossano la pandemia cancella anche il Palio 2021

Si sono riuniti questa sera alle ore 19 presso la sala Rossa del Comune di Fossano i presidenti dei borghi fossanesi con il sindaco, la presidente del consiglio Simona Giaccardi e l’assessore alle manifestazioni Donatella Rattalino.

Sul tavolo la proposta del primo cittadino Dario Tallone di valutare tutti insieme la possibilità, o meno, di organizzare la storica manifestazione fossanese. Dopo una breve presentazione dell’attuale situazione pandemica sia a livello locale che a livello nazionale, Tallone ha chiesto il parere dei presidenti di Comitato di quartiere.

In seguito ad una breve discussione, la decisione unanime: il Palio di Fossano non si farà. Dopo il 2020, il Covid-19 impedisce di poter celebrare una delle manifestazioni più sentite nella città degli Acaja, anche nel 2021. A determinare la decisione è stata la situazione pandemica, ritenuta ancora troppo incerta e precaria per potersi addentrare nell’organizzazione di un evento così grande.

Per tutti gli amanti della Giostra dell’oca dunque non rimane che aspettare il 2022.