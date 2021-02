A San Rocco di Busca arriva “Re&Ti”, la tecnologia inclusiva per bambini e ragazzi

La tecnologia come possibilità.

Un progetto che, attraverso l’approfondimento e la conoscenza di strumenti multimediali, vuole attivamente coinvolgere bambini e ragazzi a sentirsi responsabili, attenti e sintonizzati verso sé stessi e gli altri.

È questo Re&Ti (risorse educanti e territori Inclusivi) e nella costruzione e consolidamento delle relazioni in diversi territori, non soltanto la conoscenza ma quel diritto a restare umani.

A San Rocco di Busca, sabato 6 febbraio, dalle ore 15 alle ore 16, si svolgeranno presso i giardinetti del quartiere due interessanti incontri: uno per i bambini dai 6 agli 11 anni e l’altro per i ragazzi dai 12 ai 17 anni.

A spiegare “Re&Ti”, approfondendone scopi e prospettive, i due educatori referenti: Daniele Ficetti (per i bambini) e Stella Rapallino (per i ragazzi). Con loro Barbara, una giovane ragazza che, successivamente ad un percorso formativo in advocacy, è stata scelta per essere importante punto di riferimento, sostegno ed affiancamento ai giovani.

I due incontri sono promossi dal sindaco di Busca, il dottor Marco Gallo, e dagli assessori Lucia Rosso e Beatrice Aimar e si svolgeranno in collaborazione con la radio digitale Radiofragolastation, naturalmente nel rispetto delle procedure anti-Covid.

L’iniziativa è gratuita. Per partecipare è necessario però iscriversi telefonicamente al 334.8549471 oppure, se già ricevuti, consegnando il giorno stesso i moduli di iscrizione. In caso di pioggia o neve gli incontri saranno rinviati.