Alba, riaprono la biblioteca civica e il museo archeologico Federico Eusebio

Il Museo civico “Federico Eusebio” riapre al pubblico nei giorni infrasettimanali, secondo quanto previsto dal Dpcm in vigore.

Dal martedì al venerdì, dalle ore 15 alle 18, i visitatori saranno accolti, previa prenotazione, in piena sicurezza e nel rispetto delle norme anti Covid-19.

Oltre alle ventuno sale espositive dedicate all’archeologia e alle scienze naturali, è ancora visitabile la mostra “Alba. Nuove luci sul passato” che consente di ammirare reperti provenienti dagli ultimi dieci anni di scavi urbani.

L’ingresso è dal cortile della Maddalena, in via Vittorio Emanuele II, 19. Per prenotazioni e informazioni: tel. 0173 292473 museo@comune.alba.cn.it