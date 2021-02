Alba ci riprova: il mercato del sabato torna in via Maestra

Con passaggio del Piemonte alla zona gialla e una situazione dei contagi che in questo momento appare tornata sotto controllo, l’Amministrazione albese ha deciso di provare a riportare nelle loro originarie sedi la sessantina di ambulanti non alimentari che negli ultimi mesi erano stati costretti a peregrinare in diverse sedi cittadine – l’ultima tappa in corso Italia –, in ragione delle restrizioni che ne sconsigliavano la presenza, quale possibile causa di assembramenti, nei più stretti spazi del centro storico.



"Da questo sabato, 6 febbraio – conferma l’assessore comunale al Commercio Marco Marcarino –, gli ambulanti torneranno in via Vittorio Emanuele II, in piazza Risorgimento e in via Cavour secondo lo schema che avevamo sperimentato per alcune settimane a partire dallo scorso 12 settembre. I dati ci dicono che la situazione dei contagi in città è finalmente migliorata e consente di ritentare questa strada, anche per venire incontro a una categoria che durante l’ultimo anno è stata fortemente penalizzata dai lockdown, nella viva speranza di non dover più intervenire con nuove disposizioni diverse".



Già a settembre il Comune aveva in parte rivisto la precedente dislocazione dei banchi, disponendo un generalizzato snellimento delle superfici adibite all’esposizione e vendita, ridotte a 2 metri di larghezza, e lo spostamento di tre operatori, che da via Maestra e da via Cavour erano stati dirottati in una piazza Duomo intanto ridisegnata secondo uno schema a ferro di cavallo.



Ritocchi che, richiamati ora, consentiranno di liberare importanti spazi lungo la via Maestra, mentre il flusso dei pedoni verrà regolamentato tramite la predisposizione di due sensi di marcia pedonali consigliati, sulla destra.

Tutto questo per favorire il distanziamento interpersonale e ridare spazio alle vetrine dei negozi, mentre anche l’accessibilità alla zona da parte dei mezzi di soccorso è stata ripensata liberando dalla presenza dei banchi gli accessi alle vie che incrociano il corso.