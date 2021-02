Beinette, il tema dei vaccini approda in consiglio comunale: "Basta fake news, unica possibilità per fermare la pandemia"

"Credo nella funzione sociale del vaccino, rappresenta la speranza" - ha spiegato il consigliere Sandra Sferruzza che ha approfondito il tema - "Dopo ormai un anno di pandemia, non solo abbiamo visto morire persone care, ma anche moltissimi rimanere senza lavoro. Vaccinarsi è un segno per dimostrare di essere una comunità. Serve che ognuno di noi faccia questo gesto per tutelare se stesso e gli altri, soprattutto tutti coloro che, per patologie gravi, non possono riceverlo. Non diamo adito alle fake news, il vaccino al momento rappresenta l'unica possibilità per combattere il Covid".