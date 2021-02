Bra: scaduto il termine per pagare il canone degli orti urbani

È scaduto il 31 gennaio 2021 il termine entro il quale i concessionari dei 120 orti urbani realizzati a Bra sono tenuti a versare la propria quota di compartecipazione alle spese per il nuovo anno. È tuttavia possibile saldare il canone entro il 28 febbraio senza incorrere in penali. Il versamento effettuato oltre questa data comporta una mora di 15 euro aggiuntiva all’importo dovuto, mentre in caso di mancato pagamento alla data del 31 marzo scatterà la revoca unilaterale della concessione dell’orto, senza necessità di preavviso.

Tutte le informazioni relative all’ammontare dei canoni e alle modalità di pagamento sono indicate nel sito internet del Comune nella pagina dedicata agli “Orti urbani”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l'ufficio Patrimonio telefonando allo 0172.438339 oppure scrivendo a patrimonio@comune.bra.cn.it