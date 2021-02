Nuove politiche dell'abitare, Cuneo guarda al Piano innovativo nazionale e ai suoi 850 milioni di euro

Più di 853 milioni di euro a disposizione per l’intero bando, con la possibilità di vedere finanziati un massimo di tre progetti, con un sostegno fino a 15 milioni di euro: sono queste le specifiche numeriche del bando “Piano innovativo nazionale per la qualità dell’abitare”, al quale – con la riunione congiunta delle commissioni I^, II^, III^, IV^, V^ e VI^ - il Comune di Cuneo ha ufficializzato l’intenzione di partecipare.

“Questa sera avviamo il confronto per arrivare a costruire una candidatura al bando – ha spiegato in apertura dei lavori, nella serata di ieri (mercoledì 3 febbraio), il sindaco Federico Borgna - : tante sono le risorse disponibili ma anche tante le realtà che potranno partecipare”.

“Necessario prima di tutto focalizzare il metodo di lavoro che ci siamo dati, diverso rispetto alle solite candidature a bandi – ha proseguito il sindaco - . Abbiamo immaginato di costruire tavoli di lavoro diversi: il primo, motore vero della candidatura, di tipo “sociale-sociologico” incaricato di realizzare un’analisi del tessuto cittadino, con l’obiettivo di far emergere bisogni e individuare target d’intervento, che vedrà coinvolti i soggetti che operano e cooperano con l’amministrazione nell’ambito sociale locale; il secondo, che partirà operativamente giovedì mattina, sarà più tecnico e dovrà trasformare questo approfondimento in progettualità concreta”.

- IL BANDO

A illustrare nello specifico il bando in sede di commissione sono state Francesca Attendolo, Francesca Cavallera e l’ingegnere Elena Lovera. La candidatura riguarderà almeno un progetto standard improntato sulla qualità dell’abitare - non solo relativo ai fabbricati ma anche allo spazio urbano vero e proprio e che vedrà la collaborazione, anche dello studio Carlo Ratti di Torino - , che potrà ricevere una quota massima di 15 milioni di euro di finanziamento. Al centro dovranno esserci i concetti di riduzione del disagio abitativo e insediativo nelle aree periferiche, non periferiche ma espressione di disagio abitativo e socio-economico, o ancora non dotate di adeguato equipaggiamento urbano, la rigenerazione urbana tramite l’incremento della qualità dell’abitare e l’incremento dell’inclusione sociale.

I target principali saranno anziani, famiglie fragili e giovani, ciascuno con esigenze e opzioni possibili; i tre gruppi trovano nell’accompagnamento, nell’autonomia, nell’empowerment e nella condivisione le proprie politiche “di contatto”.

Nell’ambito del perfezionamento sono state anche mappate le proprietà comunali del territorio, possibili punti d’interesse per gli interventi da proporre (vedi foto sotto), tra cui figurano Palazzo Della Chiesa, l’ex-caserma Piglione (in cui sono disponibili metà del primo piano, il secondo piano e il sottotetto), lo stabile ex-O.N.P.I (quattro piani vuoti da ristrutturare, 900 metri quadri ciascuno, oltre a un piano interrato), un fabbricato per alloggi a Confreria (dieci alloggi vuoti su 24, da ristrutturare parzialmente), un fabbricato per alloggi in via Busca (diciannove alloggi disponibili) e il centro commerciale “Cuneo 2” (otto unità commerciali e il supermercato al piano interrato).

- LA DISCUSSIONE

“Ottimo che l’amministrazione guardi anche alle amministrazioni che la seguiranno, nulla è nostro ma prendiamo solo in prestito a chi verrà dopo di noi – ha ricordato Carlo Garavagno nel proprio intervento - . La qualità dell’abitare riguarda anche l’anima, le relazioni, la bioedilizia e l’utilizzo di materiali a basso consumo; ottimo che non ci sia consumo di suolo, di esistente da rifunzionalizzare ne abbiamo parecchio. Situazioni su cui lavorare ce ne sono diverse, e altre ce ne saranno in futuro”.

“Credo si debba analizzare bene questo programma, che riprende dopo anni l’idea di un’edilizia sociale nuova e diversa dal passato non con l’obiettivo di creare ghetti, com’era tradizione dell’edilizia pubblica anni addietro – ha aggiunto Ugo Sturlese - . Serve però dimensionare l’intervento: sono disponibili oltre 850 milioni di euro ma come sono suddivisi? Dobbiamo capire le dimensioni degli interventi che possiamo andare a immaginare e realizzare”.

Più con i piedi per terra anche Maria-Luisa Martello: “Importante l’attenzione al mettere a posto ciò che già c’è senza consumare nuove porzioni di suolo. Ma la situazione attuale delle case popolari è da tenere sotto controllo: bisogna intervenire in diversi alloggi con ristrutturazioni e modifiche. Serve insomma trovare nuove soluzioni e nuove modalità di assistenza. I problemi sociali sono parecchi, bisogna analizzarli per bene prendendoli in considerazioni tutti”.

Dello stesso avviso anche Simone Priola, che ha puntato l’attenzione sull’immediato futuro: “Si sta configurando una stagione di difficoltà socio-economiche importanti, i dati più recenti non sono incoraggianti in questo senso: siamo alla vigilia di una crisi economico-occupazionale molto importante, in cui la dignità del lavoro e delle persone potrebbe risultare a rischio – ha detto - . In questo senso, il Piano è un’opportunità importante, perché dopo tempo ci permette di investire nel patrimonio edilizio pubblico e lavorare al tempo stesso sulle politiche dell’abitare”.

- L’OPINIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

“Il dato da cui partire riguarda il senso “simbolico” del progetto – ha sottolineato Mauro Mantelli - : la situazione nazionale è di crisi complessiva, nella quale gli interventi di protezione hanno importanza fondamentale ma tanto quanto imparare a interpretare il futuro, perché non si uscirà da questa crisi con gli stessi paradigmi con cui ci siamo entrati. Questo progetto sostanzia l’idea di un’amministrazione che lavora in modo orizzontale, senza separare le singole competenze ma cercandone i confini per lavorare insieme”.

“Al centro del Piano c’è di sicuro il tema abitativo ma con la differenza rispetto al passato di dare risalto anche all’utenza stessa – ha proseguito l’assessore - ; siamo noi gli autori dell’individuazione dei target a cui rivolgersi e sono importanti quelli definiti. Si punta quindi ad aggiungere alla realizzazione di abitazioni l’implementazione di servizi e l’inserimento del verde all’interno della città, con percorsi est-ovest che possono diventare punto di recupero della qualità di quartieri costruiti in un periodo in cui la mono-funzionalità si configurava come elemento principale”.

“Quel che è certo è che non andremo a scegliere senza logica la ristrutturazione dei fabbricati – ha concluso Mantelli - . C’è un quadro strategico da seguire e questo è un altro segnale d’innovazione. Il quadro sull’edilizia e il recupero della città vede finanziamenti in attesa che esulano dal Piano di per sé, quindi è importante anche creare un inizio di “banca progetti” dedicato alle amministrazioni che verranno dopo di noi”.

“Il tema della tensione abitativa in città, dei nuovi e vecchi bisogni, è ben noto – ha sottolineato Patrizia Manassero, d’accordo con la necessità di un cambio di paradigma - , e ha espresso e sta esprimendo il bisogno di nuove risposte, che oggi si presentano antiche e strutturate su modelli non attuabili”.

Anche Cristina Clerico ha sostenuto il progetto, pensando al futuro di Cuneo come città universitaria: “Sottovalutiamo tutti quanti, spesso, la presenza universitaria in città – ha detto - , che invece è importante e incisiva anche a livello di numeri. Cuneo può lavorare per diventare davvero una città universitaria e questo significa diventare luogo di opportunità e servizi dedicati agli studenti; tra questi, certamente c’è la definizione di strutture abitative a loro destinate”.