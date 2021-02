"Per chi suona la montagna": domani, anche nel monregalese, il flashmob a sostegno del comparto neve

"La morte di qualsiasi uomo mi sminuisce, perché io sono parte dell'umanità. E dunque non chiedere mai per chi suona la campana: suona per te".

I versi del poeta inglese John Donne, oggi diventano un inno per portare l'attenzione alla montagna, gravemente penalizzata dalle restrizioni per l'emergenza sanitaria.

Per questo, domani, venerdì 5 febbraio, anche nel monregalese, alle 10, scatterà il flashmob #Perchisuonalamontagna. Le campane suoneranno per i territori montani e per tutti gli operatori del comparto neve che stanno ancora aspettando di ricevere risposte.

Un flashmob nazionale, ideato dal direttore di Sciare Magazine Marco Di Marco e a cui ha aderito anche l’Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, ndr), per non dimenticare il grave momento di difficoltà di tutto il comparto neve e di chi vive e lavora in montagna. Contemporaneamente la manifestazione sarà un augurio collettivo – in prospettiva dei Giochi Olimpici Invernali del 2026 – ai Campionati del Mondo di Sci Alpino di Cortina, che inizieranno a 48 ore di distanza il 7 febbraio.

Diversi i comprensori sciistici del monregalese che si uniranno a questa iniziativa. Le stazioni di Artesina e Prato Nevoso, appartenenti al comprensorio del Mondolè Ski, partecipano insieme all’amministrazione comunale di Frabosa Sottana all’iniziativa e alle 10 si ritroveranno, nella piazza antistante la chiesa parrocchiale del capoluogo di Frabosa Sottana, le rappresentanze di maestri di sci, esercenti, commercianti, ristoratori, albergatori, impiantisti, professionisti della neve e dell’indotto, nonché vertici delle società che gestiscono gli impianti sciistici e amministratori comunali per ascoltare le campane, il cui minuto di suono sarà simbolo di unità e solidarietà della montagna tutta, dalle Alpi agli Appennini.

Vista la grave situazione creatasi in questi mesi anche il comprensorio di Viola St. Gréé vuole dare un segnale forte: "Invitiamo chi vuole partecipare a questa iniziativa di recarsi alle 9,45 dalla partenza della seggiovia muniti tutti di mascherina, e facendo come sempre attenzione a mantenere le distanze".