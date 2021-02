Procedono i lavori alla piscina di Mondovì. Un protocollo di intesa salva gli ex lavoratori: saranno riassunti (FOTO E VIDEO)

Procedono i lavori alla piscina di comunale di Mondovì, un intervento importante per la città e per tutto il territorio.

Gli interventi, affidati all'impresa “Fantino costruzioni” di Cuneo, riguardano l’efficientamento energetico dell’edificio.

I lavori, per un costo di circa 2,5 milioni di euro, hanno interessato in particolare l’impiantistica, la sostituzione degli infissi e il completo rifacimento della copertura che ora è composto da travature in legno lamellare.

La vasca è stata sopraelevata per una maggiore profondità che consentirà di ospitare gare a livello regionale.

“L’intervento era rivolto all’efficientamento energetico, ma ha portato a un miglioramento generico della struttura, a partire dalla copertura – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Sandra Carboni – “Questo edificio ha un alto valore architettonico è giusto che venga valorizzato”.

“Un intervento fortemente voluto da tutta la città e votato all’unanimità dal consiglio comunale” – ha commentato l’assessore, Luca Robaldo – “Stiamo lavorando al fine di coinvolgere fin da subito i comuni limitrofi e le unioni montane in modo che questo impianto sia a disposizione di tutto il territorio, con il coinvolgimento anche delle scuole, delle associazioni sportive e di tutti coloro che avranno piacere di usufruirne”.

Come spiegato dall’Amministrazione, i tempi sono ravvicinati, una volta terminati i lavori si procederà con il collaudo della struttura e con la pubblicazione del bando per l’affido della gestione.

A tal proposito Robaldo chiarisce un aspetto importante: “Il sindaco e l’amministrazione hanno stretto un protocollo di intesa con la CGIL che verrà incluso all’interno del bando affinché possa essere prevista nella nuova gestione la riassunzione e la reintegrazione di tutti coloro che lavoravano nella struttura”.

I tempi per la riapertura molto dipenderanno anche dall’evolvere delle norme relative all’emergenza sanitaria, ma l’augurio è quello di riaprire al pubblico, al più tardi, verso la fine dell'estate.