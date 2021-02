"Prima di gettare il divano letto, smontatelo": Csea cambia le modalità di ritiro

Cambiano le disposizioni per gettare nell’immondizia un particolare mobile ingombrante.

Il Consorzio Servizi Ecologia Ambiente (Csea), che ha in appalto la gestione della spazzatura in 52 Comuni del Saluzzese, Saviglianese e Fossanese, ha comunicato che a partire da lunedì 8 febbraio sarà modificata la modalità di conferimento all’isola ecologica o di ritiro dei divani-letto.

Dalla prossima settimana chi vorrà portare un vecchio sofà che, all’occorrenza, poteva aprirsi e trasformarsi in un giaciglio per ospiti, dovrà provvedere a smontare il manufatto, separando con cura la struttura in ferro e parti in acciaio del telaio, da quelle del divano rimanenti.

"E’ cambiato – spiegano dallo Csea – l’impianto di destinazione dei rifiuti ingombranti. Così, per evitare il blocco dei trituratori del sito, con i conseguenti fermo macchina e i relativi costi aggiuntivi, è importate che tutti i cittadini siano informati della necessità di smontare i divani letto".

Dopo l’8 febbraio, chi porterà divani letto non smontati alle isole ecologiche comunali non potrà conferirli.

Sul sito Csea, tutti gli approfondimenti (clicca qui per aprire la pagina).