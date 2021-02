Saluzzo, 123 nomi per l’intitolazione della nuova biblioteca: al lavoro la Commissione

Settimane decisive per la scelta del nuovo nome della biblioteca civica di Saluzzo.

I cittadini hanno avuto da dicembre la possibilità di proporre nominativi di figure storiche e personaggi meritevoli dell’intitolazione della nuova struttura che oggi ha sede nel polo socio-culturale dell’ex caserma "Musso".

In questa seconda fase un’apposita commissione, che si riunirà per la prima volta martedì 9 febbraio nella nuova “casa dei libri” di piazza Montebello, darà una prima valutazione della lunga lista di idee saluzzesi.

E’ formata dal sindaco Mauro Calderoni, dai suoi predecessori Paolo Allemano, Stefano Quaglia, Giovanni Greco, Franco Lovera e Marco Piccat, dal prosindaco di Castellar Eros Demarchi, dall’assessore alla Cultura Attilia Gullino, da Nicolò Valenzano per il gruppo di maggioranza consiliare, da Paolo Scaletta per le minoranze in Consiglio comunale, da Davide Debernadi e Caterina Giunta, rispettivamente presidente e esponente del Consiglio di biblioteca, e da Antonella Rey, responsabile della biblioteca.

"Per ognuno dei nominativi proposti sarà preparata una breve presentazione con alcune sintetiche indicazioni biografiche - spiegano dal municipio.

Dalla valutazione complessiva uscirà una lista di una decina di nomi, che attraverso il web verrà sottoposta al giudizio dei saluzzesi che vorranno partecipare alla scelta del nominativo.

Sono stati 123 i nomi suggeriti mediante il modulo internet, alcuni personaggi con decine di voti, la maggior parte con un’unica indicazione.

"Fin dall’inizio – dicono il sindaco Mauro Calderoni e l’assessore Andrea Momberto – avevamo pensato ad un processo ampio e partecipato per questa intitolazione e arrivare alla scelta di un personaggio di spicco della cultura in senso ampio e che sarà significativo per la città e la sua storia".

L’iter è stato apprezzato. “ A tutti va il nostro ringraziamento. Con gli ex sindaci e tutti i componenti dell’apposita commissione, siamo pronti a partire per la seconda fase. E, torneremo in seguito a coinvolgere tutti gli interessati alla scelta finale del nome della biblioteca".