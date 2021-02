A Robilante e Vernante servizio civile per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio

I comuni di Robilante e Vernante mettono a disposizione dei giovani, dai 18 ai 29 anni compiuti, che non siano studenti o occupati, quattro posti per svolgere il servizio civile universale.

In un'ottica di cooperazione e valorizzazione del territorio i due paesi hanno predisposto un programma comune che vedrà i giovani protagonisti nelle attività di valorizzazione della valle: dalla salvaguardia del patrimonio ambientale alla cura e abbellimento del paese e delle aree verdi.

L’obiettivo generale del progetto è quello di intervenire per ridurre le azioni umane che impattano negativamente sull’ambiente e sul clima, migliorare e monitorare continuamente il sentiero comune di valle e la rete sentieristica dei singoli comuni, per sanare ed anticipare eventuali criticità, incrementare la sensibilizzazione e l’istruzione a partire dalle scuole e dai giovani fino ad arrivare alle famiglie e alla collettività tutta.

Inoltre, per la promozione delle bellezze naturalistiche dei territori e nell’ottica di una mobilità sostenibile e green, si punterà a promuovere e sostenere il turismo a piedi e in mountain bike, oltre ad implementare il rapporto con la ferrovia internazionale Cuneo-Nizza, come intermobilità integrata tra i comuni.

COME PARTECIPARE

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo https://domandaonline.serviziocivile.it dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere il progetto per il quale avanzare la candidatura. Nella sezione “Selezione volontari" del sito www.serviziocivile.gov.it ci sono tutte le informazioni e la possibilità di leggere e scaricare il bando.

Per fare domanda sarà necessario essere in possesso di: documento di identità, valido, SPID e curriculum vitae aggiornato. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 15 febbraio entro le 14.

Consulta il bando