Svelati i vincitori del contest "La Rinascita della Valle Tanaro"

Uno scatto per raccontare i terribili giorni dell'alluvione e la ripartenza. Con questo spirito i gestori della pagina Facebook "D'Acqua e di Ferro", Michele Odda e Teresa Masetti, lo scorso ottobre hanno lanciato il contest fotografico "La Rinascita della Valle Tanaro".

"Per prima cosa ci teniamo a ringraziare tutti i partecipanti, senza la loro testimonianza non saremmo sicuramente riusciti in questa cosa, che è stata molto grande e significativa" - dicono gli organizzatori - "In secondo luogo vogliamo ringraziare chi ha creduto in noi e ci ha dato il proprio appoggio, i creatori di "D'acqua e di Ferro", che costantemente ci rendono partecipi dei loro progetti e sperimentano in noi. Ultima, ma non meno importante, l'Unione dei Comuni della Valle Tanaro che ancor più crede fermamente nei nostri progetti, e noi crediamo in loro per una profonda rinascita!".

I partecipanti sono stati tanti, ma come ogni contest che si rispetti serve una classifica, dei finalisti e soprattutto dei vincitori.

Gli scatti premiati dalla "giuria popolare" dei social hanno attribuito il maggior numero di like a: 1° @_gabrieleodda95, 2° @angelina.savella, 3° @francescoviglino, 4° @brianlorenzo79, 5° @margheritamasetti, 6° @mamemi_4 7° @mamass71, 8° @elisa_borgna, 9° @garessio2000ski e 10° @valy.dp

La giuria tecnica ha premiato con i primi tre gradini del podio:

1° Lorenzo Briatore, con la sua foto della nuova passerella sul fiume Tanaro a Garessio, un invito alla rinascita tangibile da tutti.

2° Angelina Savella, uno scatto che sa di futuro e di accettazione di fronte all'evento calamitoso che ci ha colpiti, ma con spirito di ripartenza.

3° Francesco Viglino, che nei sui due scatti sovrappone un prima e un dopo in centro a Garessio, a testimonianza dell'entità e della forza di ciò che ci ha colpiti.

"Come ben sapete l'emergenza sanitaria in atto non ci permette di premiarvi di persona, ma noi vogliamo assolutamente farlo, come per il contest #fotodacasa perciò aspetteremo il momento più adatto, basta aver pazienza! I premi saranno a favore delle attività commerciali duramente colpite dall'alluvione, piccoli gesti fanno la differenza!" - concludono Odda e Masetti.