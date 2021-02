Backstage: questa sera al centro della nuova puntata, ancora chiuse piscine, palestre, teatri. Conduce Gian Maria Aliberti Gerbotto

Da lunedì 1° febbraio, il Piemonte è in zona gialla. Riaprono musei e luoghi d’arte, ci si può sedere al bar e al ristorante.

Ma restano chiuse piscine, teatri, palestre, sale da concerto. “Stop” ancora agli eventi.

“Siamo appestati o abbiamo diritto di lavorare in sicurezza anche noi?” è la domanda al centro del dibattito della nuova puntata di Backstage, in onda questa sera, giovedì 4 febbraio, alle 21 sul sito Targatocn, La voce d'Alba e le loro pagine Facebook.

In studio Gian Maria Aliberti Gerbotto condurrà la trasmissione tramite collegamento online con alcuni rappresentati cuneesi del settore sport, teatro e organizzazione eventi: Luca Albonico, presidente regionale di Federnuoto e Centro Sportivo Roero, Oscar Barile, Nostro Teatro di Sinio, Gianpiero Garelli, Le Cirque Le Cirque with the World Top Performers, Fabrizio Toselli, istruttore di fitness.

Anche questa settimana, l’editoriale del banchiere Beppe Ghisolfi farà il punto sull'argomento specifico della serata, fornendo preziosi spunti di riflessione per il dibattito. E Danilo Paparelli chiuderà la trasmissione con la sua vignetta che sarà la sarcastica chiosa su quanto emerso dalla chiacchierata tra gli ospiti.

Le sigle di apertura e chiusura del programma sono state realizzate e composte da Enrico Sabena. La regia è di Raffaele Massano.