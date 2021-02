Come scegliere il migliore contapassi per le nostre esigenze

I contapassi sono strumenti alquanto preziosi per chi ama praticare escursioni e passeggiate e desidera tener conto dei propri progressi come camminatori. Sul mercato sono disponibili diversi contapassi, alcuni dei quali hanno prezzi davvero irrisori e altri che possono costare quanto un moderno smartphone. Naturalmente, ad una tale differenza di prezzi corrispondono delle diverse funzionalità e delle differenti potenzialità. In questo articolo, comunque, vedremo quali sono i parametri da valutare per concludere l’acquisto di un buon contapassi, che sappia rispondere alle varie esigenze di ognuno di noi. Spetta a ciascuno, però, stabilire le sue necessità e il suo budget di spesa; in base a questi saprà come comportarsi e capirà quali sono i contapassi che possono fare al caso suo.

Le caratteristiche di un buon contapassi

I contapassi, come abbiamo accennato, non sono affatto tutti uguali. Comunque, alcune caratteristiche devono essere presenti in tutti i contapassi che vengono definiti di buona qualità. Quali sono queste caratteristiche? In primo luogo, il contapassi dovrebbe essere resistente. Mentre si cammina è facile che le cose ci cadano di mano, oppure che noi stessi inciampiamo. Questo non dovrebbe pregiudicare il contapassi, che dovrebbe essere dotato di un minimo di sopportazione agli urti. A questo proposito, sarebbe bene che il contapassi resistesse anche all’acqua. Potrebbe finire con l’essere bagnato. Tuttavia, si tratta di una caratteristica aggiuntiva, che fa alzare il prezzo del prodotto.

In secondo luogo, un contapassi di buona qualità dovrebbe essere facile da trasportare. Ciò significa che dovrebbe avere a corredo un cordino da far passare attorno al collo come una collana, piuttosto che una fascia da avvolgere attorno al braccio e in cui posizionarlo. Sono infatti meno comodi i contapassi non provvisti di questi comfort. Inoltre, questi contapassi finiscono per essere messi nelle tasche dei pantaloni, ma non sempre i pantaloni che usiamo per fare escursioni e passeggiate dispongono di tasche. Pensiamo per esempio ai leggins sportivi: non se ne trova nemmeno un modello provvisto di tasche.



Di solito i contapassi acquistati presso rivenditori seri possiedono queste qualità. Alcuni tra i venditori più noti di contapassi, ad esempio, sono i professionisti di Contapassi.org .

Altre funzionalità del contapassi

Il prezzo medio di un contapassi è di 25,00 euro. Però ci sono alcune caratteristiche che fanno alzare il costo del prodotto. Tra queste caratteristiche ci sono il conteggio delle calorie bruciate nella camminata, la stesura di un piano di allenamento personalizzato in base alle caratteristiche del proprio fisico, la registrazione del ritmo cardiaco e l’elaborazione di statistiche riguardanti i nostri progressi nel tempo.

Si tratta in tutti i casi di funzionalità molto importanti, che rendono semplice la nostra vita. Come se non bastasse, ci sono contapassi moderni che vanno collegati al proprio dispositivo cellulare e permettono di ricevere messaggi e chiamate mentre si cammina. Naturalmente è conveniente comprare un contapassi con tante funzionalità solo quando abbiamo davvero bisogno di ognuna di queste. Altrimenti, corriamo il rischio di affrontare una spesa davvero poco profittevole per noi.