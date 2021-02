Nei ristoranti della Valle Grana un weekend gastronomico dedicato alla Torta Matta

Il Consorzio del Bodi – Ass. per lo sviluppo, promozione, tutela e valorizzazione della storica patata Piatlina e della patata Ciarda delle valli d’Oc, in collaborazione con l’associazione Albergatori e Ristoratori della Valle Grana, promuove la felice nascita della nuova De.Co. (Denominazione Comunale): Tourto Mato – Torta Matta di Monterosso Grana, con un appuntamento gastronomico dedicato che si svolgerà il 6 e 7 febbraio a mezzogiorno.

Un’ottima occasione per poter apprezzare questo storico e tipico piatto della cultura gastronomica alpina locale. Ma non solo. Assieme alla promossa Tourto Mato, faranno buon gioco gli gnocchi prodotti con le patate coltivate in valle e profumati al Castelmagno, come pure le storiche e tipiche Liguette, castagne bianche, anch'esse in fase di valorizzazione territoriale.

Informazioni su costi e menù presso i locali aderenti:

Trattoria Aquila Nera - Monterosso Grana – tel. 017198752

Agriturismo La Braida – Monterosso Grana – tel. 0171989143

Albergo Ristorante Tre Verghe d’Oro – Pradleves – tel. 0171986116

Trattoria della Società – Valgrana – tel. 3479050585 "