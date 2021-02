Parco del Monviso, realizzato il censimento degli uccelli acquatici: Germano Reale e Alzavola le specie più presenti

Si è svolto come ogni anno nel mese di gennaio il censimento degli uccelli acquatici previsto dal progetto IWC, International Waterbird Census, che permette di osservare lo stato di salute delle zone umide del Parco del Monviso.

Queste osservazioni confluiscono nel progetto internazionale denominato IWC (International Waterbird Census), che vede coinvolti 143 Paesi per raccogliere informazioni sul numero di uccelli acquatici nelle zone umide. Il monitoraggio, ormai attivo da oltre un ventennio, interessa la totalità dei Paesi europei e mediterranei e ha l’obiettivo di rilevare il numero di tutti gli individui presenti per le oltre 130 specie individuate sul territorio europeo. I dati ottenuti nel corso degli anni rappresentano uno strumento indispensabile per stabilire le priorità e le modalità di conservazione dei siti naturali.