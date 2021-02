La Regione detta le 4 fasi del vaccino: “Ecco come procederemo e da chi partiremo” (VIDEO)

Presentato in conferenza dal presidente della Regione Alberto Cirio con l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi il cronoprogramma del piano vaccinale nella nostra regione.



L’incontro chiarisce, anche a seguito dell’incontro di ieri con Arcuri, come si procederà con le inoculazioni, su quali fasce di priorità si concentreranno le prossime fasi e in che modalità.



Il piano, è stato chiarito, si divide in quattro fasi.



La prima fase a livello piemontese è cominciata con il vaccine day del 27 dicembre destinata a sanitari e personali delle Rsa. Questa si concluderà il 21 febbraio con la seconda inoculazione garantita a tutti.



Il vaccino è stato esteso, sempre nella prima fase, alle professioni sanitarie e operanti in ambito sanitario e verrà completata il 15 marzo.



Nella “Fase 1” rientreranno anche gli Over 80 fuori dalle Rsa con partenza, come comunicato nei giorni scorsi, al 21 febbraio.



Nella fase 2 rientreranno invece gli over 60, i soggetti fragili, i soggetti a rischio e il personale scolastico ad alta priorità.



A queste due fasi sarà dedicato, come indicato dall’Aifa, il Pfizer e il Moderna coma vaccino di riferimento.



La fase 3 sarà invece destinata a personale scolastico, forze dell’ordine e luoghi di comunità e alle persone con pluripatologie moderate. Qui si comincerà già nei prossimi giorni, in quanto si opererà con vaccino Astra Zeneca, non inoculabile a soggetti over 55.



Le prime dosi (20mila) arriveranno tra l’8 e il 10 febbraio. Dal 15 febbraio si inizieranno a raccogliere le adesioni del personale scolastico. Questo non sarà necessario per le “caserme” dove è presente un medico dedicato che potrà gestire più agilmente queste operazioni.



Nell’ultima fase, la “quattro”, verrà gestita la vaccinazione per tutto il resto della popolazione.



Sulle modalità il presidente Cirio e l’assessore Icardi hanno chiarito come fondamentale sarà l’apporto dei i medici di base. Saranno proprio loro a stipulare una lista prioritaria di chi vaccinare in ordine di tempo, calcolata sull’età e sulle patologie.



L’elenco sarà inserito sulla piattaforma delle aziende sanitarie territoriali che invieranno una comunicazione (attraverso mail, sms o lettera) dove sarà indicata con precisione la data, l’ora e il luogo di vaccinazione.



Per evitare assembramenti e per una migliore gestione di conservazione del vaccino le inoculazioni avverranno in 60 centri vaccinali individuati su tutta la Regione (nelle immagini allegate all’articolo l’elenco di tutti i 60 hotspot sul suolo regionale).



“Non siamo in grado di garantire i tempi – sostiene Cirio – tutto dipende dalle dosi che arriveranno. Al momento possiamo dire chesiamo in grado di garantire 10mila dosi al giorno. Abbiamo 3.200 medici di base. Se arrivano i vaccini siamo in linea con i tempi”



“Con i medici di base siamo stati la prima regione in Italia a stipulare un accordo – ha spiegato Icardi – 6 euro e 16 ad ogni inoculazione. Se ci sarà poi un accordo a livello centrale ci adeguiamo per il momento procediamo con quanto fatto.”.



In provincia di Cuneo 6 punti vaccinali saranno destinati all'area Asl Cn1: presso il poliambulatorio Asl di Saluzzo, il centro prelievi Asl di Savigliano, il poliambulatorio di Fossano, il centro prelievi di Mondovì e di Ceva e il poliambulatorio in via Boggio a Cuneo.



Nell'area dell'Asl Cn 2 due punti presso la Casa della Salute di Alba e Bra.