Sanfront piange “Dino” Meirone, generoso ex presidente della casa di riposo e papà del sindaco Emidio

Lutto a Sanfront, dove è morto Secondino Meirone, papà del sindaco Emidio ed ex presidente della casa di riposo del paese.

81 anni, si è spento stamane (giovedì). Dopo una vita trascorsa alle dipendenze dell’Enel, in qualità di dirigente (ha lavorato per 37 anni al centro progettazione nella sede centrale di via Cernaia, a Torino), raggiunta la pensione si era dedicato all’ospedale di carità di corso Guglielmo Marconi.

Dal 1990 al 1999, “Dino” Meirone (così era anche molto conosciuto in paese) aveva ricoperto la carica di presidente. Due i mandati alla guida dell’ospedale, che ancora oggi vengono ricordati.

Nel giugno del 2016, in occasione del centenario della casa di riposo, dopo la Santa Messa officiata dall’allora vescovo Giuseppe Guerrini, il presidente Silvio Ferrato aveva consegnato a Meirone, uno dei quattro presidenti della struttura ancora in vita, una targa ricordo come riconoscimento per il lavoro svolto e per il grande impegno profuso in favore della collettività.

E oggi, proprio il presidente Ferrato, attualmente alla guida della struttura, ricorda “Dino” per aver “retto a lungo le sorti della nostra casa di riposo, per due mandati, con grande zelo, pari al suo modo di essere: deciso, generoso e competente, nel primario interesse degli ospiti”.

“Credo di poter dire che la nostra struttura gli debba molto – aggiunge Ferrato – e se oggi l’ospedale di carità di Sanfront continua ad essere un modello di gestione e di accoglienza, è certamente anche merito di chi, come lui, ha dedicato tempo e passione per questa causa ed al servizio di tutto il nostro paese e non solo.

Ciò che abbiamo fatto solo per noi stessi muore con noi, ciò che abbiamo fatto per gli altri resta ed è immortale. Credo proprio che Dino Meirone, per quanto si è speso per la comunità, non morirà tanto presto!”.

Dino – che in paese è stato anche segretario della Pro loco e dell’Atletica Sanfront, per più di un ventennio – lascia i figli Emidio e Patrizio, il fratello Marcello e i nipoti Cinzia, Marta, Tommaso e Simone.

Le esequie verranno celebrate sabato 6 febbraio, alle ore 10, nella chiesa parrocchiale di San Martino di Sanfront.

Anche l’Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani, si è unita al cordoglio di Sanfront e al sindaco Emidio Meirone.