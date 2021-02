Volley A2/M: La macchina del Vbc Synergy Mondovì parte bene, ma poi s'inceppa! Galletti superati in casa da Ortona per 1-3

Dopo tre vittorie consecutive il Vbc Synergy Mondovì è costretto a capitolare al cospetto di una Impavida Ortona prima sorniona e poi cinica e determinata. Gli abruzzesi si sono aggiudicati il match con il punteggio di 1-3 (25-18; 15-25; 23-25; 19-25). Coach Barbiero ha proposto Milano in cabina di regia, mentre ha lasciato a riposo per quasi tutto il match il brasiliano Putini, ancora alle prese con problemi muscolari.

Eppure i Galletti hanno avuto un ottimo approccio all’incontro, portando a casa il primo set con precisione ed autorevolezza. Dal secondo set in poi è venuta fuori tutta la qualità della squadra ospite, trascinata dal mattatore della serata, il figlio d’arte Diego Cantagalli (23). Un’Ortona molto solida in difesa e che ha sfruttato un muro a tratti invalicabile. Alla maggiore incisività della squadra ospite ha fatto da contraltare la perdita di smalto da parte dei Galletti, che solo nel terzo set ha terminato per giocare alla pari con gli avversari.

Nei monregalesi bene l'opposto Matteo Paoletti, autore di 20 punti all'attivo. Il Vbc domenica tornerà in campo per affrontare la trasferta in casa dei Lupi di Santa Croce. Ortona, invece, sabato affronterà il Cuneo sempre in trasferta.

PRIMO SET: Cantagalli spedisce fuori il primo attacco, regalando al Vbc il punto dell’1-0. Buona partenza dei Galletti, avanti 3-1. Break della squadra abruzzese, che si porta sul 3-4. Il muro degli abruzzesi è solido ed il match resta in equilibrio sull’8-8. I Galletti si difendono con ordine e attaccano con la giusta determinazione. Vbc avanti 13-10 e coach Lanci chiama il primo time-out. I padroni di casa aumentano il vantaggio sul 16-11. Cantagalli cerca di tenere a galla la propria squadra. L’Ortona recupera due lunghezze sul 18-15. Ace di Ferrini e sul 22-17 arriva il secondo time-out chiesto dalla panchina abruzzese. Sul 24-18 sono sei i set-point per i Galletti, ma l’attacco centrale di Bussolari chiude i conti sul definitivo 25-18.

SECONDO SET: Buona ripartenza da parte degli ospiti, che si portano sullo 0-2. I Galletti riorganizzano le idee e piazzano il break del controsorpasso per il 3-2. Vbc in difficoltà e Ortona che prova a prendere il largo. Sul 5-9 coach Barbiero è costretto a chiamare il primo time-out. I Galletti si avvicinano agli avversari sul 10-12. La ricezione monregalese è imprecisa e la squadra abruzzese ne approfitta per andare in fuga sul 10-16. L’Impavida va a +7. Cantagalli continua ad incidere sottorete e gli ospiti raggiungono il punteggio di 15-22. Secondo time-out chiesto dal tecnico Mario Barbiero. Il muro di Simoni consegna ad Ortona 9 set-point. Al primo tentativo si registra l’errore di Bussolari, che fissa il punteggio sul 15-25.

TERZO SET: Qualche imprecisione in avvio del terzo set per gli ospiti e Vbc che si porta sul 3-1. Si torna in parità sul 5-5. Coach Barbiero non è soddisfatto dei suoi e sul 5-7 chiama il time-out. Entra in campo Putini al posto di Milano. Con il brasiliano al servizio il Vbc ritrova la parità sul 9-9. Buon momento per i Galletti, che sfruttano bene la difesa e muro e si portano sul 13-11. Coach Lanci chiama il time-out. Si rientra in campo e gli abruzzesi prima ritrovano la parità e poi vanno a condurre 13-15. Il muro degli ospiti diventa invalicabile ed Ortona vola sul 14-18. Paoletti tiene i Galletti in scia degli avversari. Ace di Putini e punteggio sul 19-20. Bussolari trova il punto della parità. Si continua a lottare punto a punto. L’errore di Ferrini consegna ad Ortona due set-point sul 22-24. Barbiero si gioca la “carta” time-out. Marra annulla la prima chance e coach Lanci risponde con un altro time-out. Si rientra in campo e Sette trova il diagonale vincente per il definitivo 23-25.

QUARTO SET: Ortona parte bene anche nel quarto set. Ospiti avanti 0-3. Arriva la pronta risposta dei monregalesi che conquistano due punti di fila. Ace di Sette e abruzzesi avanti 4-7. Spinge Ferrini ed il Vbc ritrova la parità. I Galletti sembrano non riuscire a superare il momento di difficoltà e sul punteggio di 11-16 coach Barbiero chiama il time-out. Si rientra in campo e il Vbc recupera due lunghezze. Sul 19-24 arrivano cinque match-point. Chiude subito i conti il muro di Sette per il risultato finale di 19-25.

VBC SYNERGY MONDOVI’: Marra, Milano, Camperi, Bertano, Putini, Bosio, Ferrini, Fenoglio, Bussolari, Pochini, Paoletti, Borgogno. Allenatore: Mario Barbiero; 2° All. Emanuele Negro

SIECO SERVICE IMPAVIDA ORTONA: Fabi, Simoni, Pesare, Rovetto, Pedron, Toscani, Del Fra, Cantagalli, Shavrak, Carelli, Marinelli, Sette, Menicali. Allenatore: Nunzio Lanci; 2° All. Mariano Costa

ARBITRI: 1° Simone Cavicchi (Liguria Levante); 2° Alessandro Rossi (Liguria Ponente )