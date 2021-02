Pizza, pasta, mozzarella... La pizzeria Santa Lucia di Bra compie mezzo secolo di vita ed è festa grande per la famiglia Amatruda. La prima insegna, comparsa nel 1971 in piazza Carlo Alberto, è diventata storica: la pizza della Santa Lucia è stata gustata da generazioni e generazioni di braidesi (e non solo) ed ancora oggi riscuote un gran successo.

Un successo che parte da lontano ed è fatto di tanti grazie, come spiegano su Facebook le sorelle Lucia, Anna e Tiziana: “50!!! Cinquant’anni di grazie! Papà Matteo sarebbe orgoglioso di questo traguardo! Quando è arrivato a Bra con mamma Carmela erano giovani. Dentro la classica valigia di cartone, come tanti negli anni ‘60/70, c’era voglia di lavorare e mettersi in gioco con un lavoro nuovo in una città nuova. Hanno fatto tantissimi sacrifici. I primi anni hanno lavorato esclusivamente con i militari e per loro è stato un periodo d’oro. Poi la caserma è stata chiusa e il locale, essendo frequentato solo da militari e nessun civile si trovò in difficoltà. Ma con pazienza e ottimismo sono andati avanti, conquistando la fiducia dei cittadini braidesi e non solo. Che dire se non ringraziarvi con tutto il cuore, tutti voi clienti amici. Un ringraziamento speciale va a nostra mamma, che dopo la perdita di papà ci ha supportato e sopportato, non ha mai smesso di aiutarci, sostenerci da dietro le quinte della sua cucina. Lei è la nostra forza! E non dimentichiamo la zia a cui va anche un grazie, con i suoi modi un po’ burberi ha avuto un ruolo importante nella pizzeria e nella nostra vita! Grazie a Giuliet, il nostro aiuto in cucina, che è con noi da 15 anni e a tutte le ragazze che lavorano da noi adesso e che hanno lavorato in passato. Grazie! Sempre e solo tutto al femminile! Da un anno circa diamo il benvenuto alla nuova generazione con Federico, il figlio di Lucia. Grazie! Questi primi cinquant’anni sono stati bellissimi, siamo cresciute con voi. Ci auguriamo di poter festeggiare presto insieme questo traguardo!”.