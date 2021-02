Riaprono le visite ai musei delle Aree Protette Alpi Marittime

La riapertura delle strutture museali, seppur condizionata nelle aperture e nella fruizione a causa delle norme per la prevenzione della diffusione del coronavirus, rappresenta un positivo segnale di ripresa e un’occasione per fare turismo, animare il territorio, soddisfare il bisogno di cultura, di approfondimento e per rispondere anche all’interesse e all’entusiasmo del pubblico che in questi mesi non sono mai venuti meno.