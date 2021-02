Volley maschile A2 - Nell'anticipo Siena supera Brescia al tie-break, oggi si recupera Mondovì-Ortona

Entra nel vivo il campionato di Serie A2 maschile. Nella serata di mercoledì si è giocata Brescia-Siena (anticipo della quinta giornata di ritorno) terminata con il successo al tie-break degli ospiti.

Oggi (ore 19) è in programma Mondovì-Ortona, recupero del secondo turno del girone di ritorno mentre da sabato 6 si riprende con il turno previsto dal calendario. Alle 18 al Pala UBI Banca, Cuneo-Ortona, con gli abruzzesi alla seconda sfida in una manciata di giorni in provincia Granda.

Domenica: Lagonegro-Castellana Grotte (ore 19), Taranto-Bergamo (17), Santa Croce-Mondovì (18), Cantù-Reggio Emilia (19).

CLASSIFICA

Bergamo (15) 44, Taranto (15) 31, Siena (16) 26, Cuneo (15) 25, Reggio Emilia (14), Ortona (13), Castellana Grotte (15) 22, Brescia (16) 21, Mondovì (15) 16, Santa Croce (12) 14, Cantù (14) 12, Lagonegro (14) 6