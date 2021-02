A Fossano la Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe

Sabato 13 febbraio, alle ore 11, nella Cappella dell’Istituto Salesiano di Fossano (in Via Verdi 22) sarà celebrata una solenne Santa Messa in suffragio dei Martiri delle Foibe e degli esuli scomparsi.

L’iniziativa, assunta dal Circolo culturale "Il Ragno", si inserisce nelle celebrazioni della “Giornata del Ricordo”.

E' gradita la partecipazione di tutti coloro che intendono condividere questo momento di commemorazione solenne.

La funzione si svolgerà nella cappella interna dell'Istituto, nel rispetto delle norme vigenti.