A Fossano i mezzi delle associazioni non pagheranno la sosta: ecco come cambiano le tariffe dei parcheggi

A Fossano cambiano le tariffe per i parcheggi “blu” che vedono un taglio della spesa da parte degli utilizzatori.



Si abbasserà di 20€ (da 190 a 170€) l’abbonamento per i residente mentre per i non residente negli stalli blu si passerà dai 600 ai 550€.



I residenti over 70 invece pagheranno 95euro per il proprio abbonamento, ricevendo così un taglio del 50%. Non avranno costi di permanenza sugli stalli invece le auto intestate alle associazioni, lo stesso varrà per le auto elettriche e quelle ibride.



Cambiano anche gli abbonamenti dei parcheggi “rosa”, quali dedicati alle mamme negli ultimi 3 mesi di gravidanza e per i 12 successivi al parto. Questi abbonamenti avranno costo di 10€ e dovranno essere rinnovati mensilmente.



Al fine di garantire un’adeguata rotazione delle vetture nella sola via Roma, tutti gli abbonamenti avranno valenza di un disco orario. Per tale motivo, i beneficiari dovranno necessariamente segnalare l’ora di arrivo.