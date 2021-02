A Monastero di Vasco rinnovate le cariche della Pro loco. Musso riconfermato presidente all'unanimità

Il collegio dei revisori dei conti sarà invece composto Davide Oddone, Elena Rossi, e Giuseppe Roggero.

Il consiglio direttivo ha poi riconfermato, all'unanimità, Andrea Musso alla carica di presidente.

"Sono molto contento della nuova composizione del consiglio direttivo che vede alcune conferme e diverse new entry, soprattutto molti giovani. Un grazie anche ai tre Revisori dei Conti per la loro disponibilità a svolgere l'incarico." - commenta il presidente riconfermato, Andrea Musso - "Tutti insieme formiamo una bella squadra che non vede l'ora di mettersi al lavoro per organizzare, non appena finirà l'emergenza coronavirus, tante belle manifestazioni".