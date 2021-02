Cavallermaggiore avrà l’atteso marciapiede di fronte al Palazzetto dello Sport

L’aumento di residenti e il costante passaggio di ragazzi con i borsoni della palestra, ma anche di biciclette e famiglie a passeggio, aveva reso l’area sportiva in zona San Giorgio troppo pericolosa.

Il Comune ha quindi stanziato i fondi per realizzare un marciapiede per pedoni e ciclisti lungo via San Giorgio, a lato dell'ampio prato che delimita il Palazzetto dello Sport e l'adiacente campo da calcio.

“La strada e la curva che insistono in quella zona sono molto strette - spiega il sindaco Davide Sannazzaro - nei mesi scorsi i cittadini hanno lamentato l’aumento della pericolosità della strada. Abbiamo deciso quindi di finanziare l'opera”.

La spesa è prevista all’interno del capitolo per strade e scuole, inserito nell’ultima variazione di bilancio.

“Si tratta di un intervento atteso che purtroppo abbiamo dovuto rimandare in passato per via della tromba d’aria che aveva scoperchiato lo stadio e per il problema sorto sul ponte della valle in frazione del Madonna del Pilone. Questa sarà la volta buona, entro primavera potremmo già avere l’opera completata”.