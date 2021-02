Cavallermaggiore, messa in sicurezza dei torrenti Mellea e Maira: si aspetta il parere di Regione e Aipo

Qualcosa si muove sul fronte della messa in sicurezza del torrente Mellea e Maira. Ad annunciarlo ieri durante il Consiglio comunale, il sindaco Davide Sannazzaro.

Per l’intero progetto sono stati messi a disposizione 900 mila euro dalla Regione, con i primi 150 mila è stato portato avanti lo studio bidimensionale che ha analizzato il sistema di chiuse e di corsi d’acqua in città. Come risultato sono stati messi in campo due progetti, uno più “invasivo” con la progettazione di una diga a monte del paese e uno più dettagliato con interventi nei luoghi più a rischio.

Entrambi i progetti sono stati inviati alla Regione che insieme al comune e all'Aipo dovrà stabilire quale sia quello più idoneo, da qui si partirà con la ricerca fondi.

Per quanto riguarda il progetto più ampio di messa in sicurezza di entrambi i torrenti, che dovrebbe proteggere la città in caso di piena bicentenaria, si dovrà attendere il termine degli interventi sul Mellea da parte del Comune di Savigliano.