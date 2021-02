Cuneo e l'accoglienza dei migranti nel periodo invernale: "Ancora non individuato un ricovero attrezzato"

I due spazi indicati espongono i soggetti alla possibilità di contrarre gravi patologie sanitarie, così come il resto dei cittadini che frequentano quei luoghi durante il giorno: nell'interpellanza si lamenta il fatto che, nei confronti di questi soggetti, non siano state adottate strategie di accoglienza finalizzate a garantire un ricovero sicuro e attrezzato al riparo dalle intemperie. Una condizione che durante la seconda metà dell'anno scorso è arrivata a toccare 80-90 persone (per la maggior parte lavoratori regolari).

Cuneo per i Beni Comuni chiede quindi alla giunta se ci sia l'intenzione di assumere iniziative tendenti a contrastare il fenomeno, specie in vista della prossima stagione estivo-autunnale, quando l'aumento del numero di migranti metterà nuovamente in crisi le strutture di accoglienza pubbliche e private. Poi, quali progetti di tipo abitativo e formativo si ha intenzione di mettere in campo per chi intende risiedere in modo permanente e regolare nel territorio e quali invece si vuole assumere nei riguardi dei soggetti che non usufruiscono dei servizi preposti.

L'interpellanza verrà discussa nel consiglio comunale di febbraio.