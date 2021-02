Egea, col territorio braidese una collaborazione all’insegna della svolta sostenibile

Nella mattinata di oggi, venerdì 5 febbraio, il sindaco di Bra Gianni Fogliato, il primo cittadino di Cherasco Carlo Davico e una rappresentanza di autorità locali hanno fatto visita al nuovo Sportello Egea di via Trento e Trieste a Bra.



Ad accoglierli l’amministratore delegato della multiservizi, PierPaolo Carini, che insieme al responsabile Rapporti Istituzionali del gruppo, Sebastiano Contegiacomo, ha illustrato il progetto alla base del nuovo "concept store" avviato proprio nella città della Zizzola, realizzazione che progressivamente verrà estesa agli oltre venti sportelli dedicati alla vendita di luce e gas distribuiti su tutto il territorio nazionale.



"Vicinanza, competenza e sostenibilità sono i valori che il nuovo concept trasmette, gli stessi che caratterizzano da sempre il Gruppo Egea", hanno rimarcato Carini e Contegiacomo, presentando al contempo gli impegni di Egea legati alla produzione di energia verde, sostenibile e a impatto zero sull’ambiente.



Un impegno "fatto di sostenibilità ambientale e di attenzione alla tutela delle risorse", lo stesso che il gruppo "esprime quotidianamente nell’erogazione di servizi e nella realizzazione di impianti che producono energia rinnovabile".



A tutti i nuovi clienti luce di utenze domestiche – si è ricordato – da inizio anno viene erogata esclusivamente energia verde, senza alcun costo aggiuntivo. Simbolo di questa operazione è il girasole, che sta colorando Bra e le città del territorio nella nuova campagna promozionale di Egea.



L’incontro ha anche consentito di aprire un dialogo su una serie di iniziative "green" che vedranno protagonista il territorio braidese e cheraschese, approfondendo i servizi offerti dal gruppo che, coniugando competenza industriale e passione per il territorio, si distingue nella capacità di "declinare le migliori opportunità energetiche a misura di comunità locale".



Propositi che sempre di più confermano Egea come "la casa delle buone energie", protagonista di "un approccio convintamente 'glocal’, che fa di vicinanza, competenza e sostenibilità le proprie qualità migliori".