Giorno del Ricordo a Bra: il 10 febbraio cerimonia in diretta streaming

Il si celebra il “Giorno del Ricordo”, in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata e delle vicende del confine orientale.



La Città di Bra partecipa alla commemorazione con una cerimonia che potrà essere seguita a partire dalle 11.30 di mercoledì 10 febbraio in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune (a questo link, anche senza iscrizione al social) e sulla homepage del sito istituzionale www.comune.bra.cn.it. Sarà un evento senza la consueta presenza di pubblico e autorità a causa della normativa anti-covid, ma il collegamento video permetterà comunque alla cittadinanza di ‘essere presente’, seppure a distanza, in piena sicurezza.



Interverranno il sindaco Gianni Fogliato, il vice sindaco Biagio Conterno e la esule istriana Luciana Rizzotti, per una testimonianza corale da piazza Martiri delle Foibe. Oltre agli interventi, verrà deposta una corona di alloro alla lapide cittadina che ricorda le vittime dei massacri.