Giorno del Ricordo, la proposta del Comitato 10 Febbraio Cuneo: "S'illumini con il tricolore la fontana di piazzale della Libertà"

La fontana di Piazzale della Libertà a Cuneo illuminata con il tricolore, in ricordo dei martiri delle Foibe: è questa la proposta che il Comitato 10 Febbraio ha indirizzato all'attenzione del sindaco Federico Borgna.

"Un altro anno senza una via, una piazza, un’aula, un giardino dedicato ai Martiri delle foibe - si legge nella comunicazione, redatta dal presidente provinciale del comitato Denis Scotti - : Cuneo, capoluogo della provincia, pare ancora indietro rispetto alle piccole o grandi città che le stanno intorno, dove da anni questo gap è stato colmato".

La proposta punta ovviamente a far conoscere e condividere le vicende che hanno portato all'eccidio testimoniato nella Giorn del Ricordo; come ogni anno in occasione del 10 Febbraio il comitato organizza in tutta la provincia manifestazioni che, per forza di cose, saranno contingentate.