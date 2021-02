Le campane suonano per la montagna in tutto il monregalese (FOTO E VIDEO)

Le campane nel monregalese, come quelle del resto d'Italia, oggi alle 10 hanno suonato per tutti gli operatori del comparto neve e per la montagna.

Un momento simbolico per mostrare la resilienza dei territori e dei comuni montani che cercano di resistere e sopravvivere, nonostante le restrizioni e le limitazioni che hanno fortemente messo in difficoltà le attività economiche del settore.

Ad aderire al flashmob #Perchisuonalamontagna, ideato dal direttore di Sciare Magazine Marco Di Marco e a cui ha aderito anche l’Uncem (Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani, ndr) sono stati diversi comprensori e comuni, San Giacomo Cardini Ski, Viola St. Gréé, Frabosa Soprana e Sottana, dove, nel pieno rispetto delle norme anti Covid, rappresentanti degli impianti sciistici ed attività commerciali legate al comparto neve si sono incontrati con l'amministrazione per far sentire la loro voce.

A Frabosa Sottana i rappresentanti delle stazioni sciistiche di Prato Nevoso ed Artesina, appartenenti al comprensorio del Mondolé Ski, insieme al sindaco, Adriano Bertolino, si sono ritrovati nel piazzale antistante la chiesa parrocchiale, dove le campane hanno suonato per un minuto, in segno di unità e solidarietà della montagna tutta.

Anche a Roburent, il sindaco Giulia Negri, l'amministrazione e tutti gli operatori del comparto neve, sono intervenuti con campane e campanelli, accompagnati dal suono delle sirene dei gatti delle nevi.

"Ci siamo ritrovati qui, dove si incontrano cima Colmé e il monte Alpet, che costituiscono il comprensorio di San Giacomo Cardini Ski. Gli impianti di risalita fortemente voluti già dalla popolazione negli anni '60 oggi sono una fonte essenziale di reddito per le attività del territorio, la montagna non può essere dimenticata né paragonata ai centri commerciali" - ha commentato il sindaco.

Al flashmob, nel comprensorio di San Giacomo, hanno partecipato anche il consigliere ATL Cuneese Rocco Pulitanò e il consigliere regionale Paolo Bongioanni che ha ricordato il suo impegno a favore della montagna.

"L'artigianato monregalese in questo anno di emergenza sanitaria, come l’intero indotto turistico invernale, ha perso più del 50% dei ricavi" - ha sottolineato Paolo Manera, presidente di Confartigianato Mondovì - "La montagna non è una realtà fine a se tessa, ma genera un reddito importante anche per i territori a valle e sulla città di Mondovì. La morte dei paesi montani e limitrofi rischia di portare al totale abbandono dei territori, con terribili rischi anche dal punto di vista idrogeologico che si rifletterebbero anche sull’intero fondovalle."

Trascurare e comparare la montagna a grandi centri commerciali è stato un gravissimo errore .

Proprio ieri, intanto, è scattato il via libera del Cts all’apertura degli impianti da sci, limitata ai comprensori che si trovano in regioni in zona gialla, a partire dal 15 febbraio, come confermato nella giornata di ieri da una nota stampa dell'Uncem.