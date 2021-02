L’hotel “La bussola” è Covid free ma l’ASL Cn1 proroga per altri 3 mesi il contratto

È questa la decisione presa dall’ASL Cn1 che nonostante il positivo andamento della pandemia globale, decide di prorogare il contratto al Covid hotel centallese “La bussola”.



La struttura è vuota dal 20 gennaio ma l’azienda sanitaria non vuole correre rischi, per un’eventuale innalzamento dei contagi, e proroga il contratto fino al 31 marzo.



Con un totale di 20 posti letto e 18 camere con bagno, l’albergo era stato scelto tramite bando pubblico ed è entrato in funzione, come Covid hotel, dal 7 ottobre 2020.