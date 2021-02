“Mangia cibo buono, pulito, giusto... e non sprecarlo”: il messaggio della Condotta Slow Food di Bra per l’8ª Giornata contro lo spreco alimentare

“Mangia cibo buono, pulito, giusto... e non sprecarlo”.

Quanto cibo finisce nella spazzatura ogni anno? Troppo. Quello dello spreco alimentare è un fenomeno che si sta allargando a macchia d’olio, soprattutto nelle società ricche. Per puntare i riflettori su questo argomento, il 5 febbraio si celebra l’8ª Giornata di prevenzione dello spreco alimentare.

Non solo un problema di costi per il cittadino, ma anche di prospettive future per il pianeta, poiché per produrre cibo, vi è un consumo enorme di acqua, per cui insieme al cibo che gettiamo, se ne vanno nella spazzatura anche tanti metri cubi di questa preziosa risorsa. Serve, quindi, aumentare la consapevolezza verso una corretta gestione del cibo, del suo uso e della sua importanza.

L’iniziativa, in Italia, è stata ideata e creata dal Ministero dell’Ambiente nel 2014, con l’obiettivo di ridurre sensibilmente lo sperpero di cibo buono, non scaduto che ogni anno raggiunge numeri da capogiro.

Ci dimentichiamo spesso che ogni anno in Europa buttiamo via 90 milioni di prodotti alimentari, circa 179 kg a persona. Anche l’Italia non è da meno, in quanto il cibo sprecato, dal momento in cui viene raccolto o prodotto fino al momento in cui sparecchiamo le nostre tavole, pesa 10 milioni di tonnellate, per un valore di 11 miliardi di euro, ovvero circa 450 euro a famiglia.

La questione va analizzata sotto diversi profili, perché lo spreco alimentare comporta anche lo spreco di risorse ambientali utilizzate per produrre i beni che poi vanno persi, nonché ricadute economiche, visto il costo che hanno per la collettività i prodotti sprecati, diventando rifiuti. Si tratta, quindi, di un problema non solo di carattere sociale ed etico, ma di largo raggio.