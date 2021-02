Qualificazione mercati albesi, prosegue il confronto tra FIVA e Amministrazione comunale

Si è svolto giovedì 4 febbraio presso la sala Unesco dell'Associazione Commercianti Albesi, con il coordinamento del responsabile Area Marketing del Territorio Marco Scuderi, l'incontro che ha visto confrontarsi sul tema la categoria degli ambulanti – presenti, oltre a Songia, il presidente FIVA albese Sergio Coraglia e il presidente FIVA regionale Battista Marolo – e l'Amministrazione comunale, nelle persone del sindaco Carlo Bo e dell'assessore al Commercio Marco Marcarino.

In un momento cruciale nel quale è importante il confronto con le istituzioni locali per delineare il futuro dell'ambulantato, FIVA e Amministrazione comunale hanno definito una serie di incontri mensili nei quali monitorare l'evoluzione dei progetti di miglioramento dei luoghi del commercio su area pubblica. Tra i punti chiave, è emersa la necessità di porre in sicurezza i mercati, delimitando l'area pedonale con l'assoluto divieto di accesso alle auto, nonché la seria e puntuale attività di controllo da parte delle autorità sulla regolarità degli operatori per contrastare l'abusivismo e la concorrenza sleale.



«L'Associazione Commercianti Albesi continua nel suo operato a sostegno della categoria, per aiutarla a superare questo complesso momento storico ed economico – commenta Marco Scuderi, responsabile Area Marketing del Territorio dell'A.C.A. - favorendo anche i rapporti istituzionali nell'ottica di trovare soluzioni ottimali e condivise».

«La collaborazione con il Comune di Alba è fondamentale per centrare l'obiettivo di una sempre maggiore qualificazione delle aree mercatali – afferma Manuela Songia, delegata ai mercati di Alba di FIVA-Federazione Italiana Venditori Ambulanti su Aree Pubbliche – che coinvolge tutti i mercati della città di Alba. Perseguire questo traguardo è quanto mai importante adesso, quando cioè, pur lentamente, si sta ritornando alla normalità. Dal confronto costante con l'Amministrazione comunale si origina anche il ritorno all'abituale collocazione nel centro storico degli operatori mercatali del sabato, risultato delle richieste avanzate da FIVA che ha lavorato attivamente alla ridefinizione delle planimetrie per una migliore gestione sia da parte degli operatori, sia da parte dei controllori».



L'incontro si è chiuso in un clima di condivisione degli obiettivi e l'intento di una stretta collaborazione su di una branca del commercio che può diventare fortemente qualificante per l'intera città.