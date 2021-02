Bra, veleni al marito in ospedale: chiesti 8 anni. Lei si difende: "Volevo curarlo"

Otto anni di reclusione. E’ la pena che il pubblico ministero presso il Tribunale di Asti Vincenzo Paone ha chiesto oggi nei confronti di Laura Davico, la 50enne braidese accusata di avere tentato di avvelenare il marito, il 56enne Domenico Dogliani, mentre questi era ricoverato all’Ospedale "Santo Spirito" di Bra.

La richiesta è arrivata nel corso dell’udienza tenutasi nella mattinata di oggi (venerdì 5 febbraio), davanti alla dottoressa Francesca Di Naro, giudice che durante il corso del procedimento iniziato nel dicembre 2019 – quando la difesa aveva chiesto e ottenuto il giudizio con rito abbreviato condizionato – ha preso il posto del collega Alberto Giannone.



Un nuovo passaggio processuale durante il quale l’indagata ha volute ribadire, rilasciando dichiarazioni spontanee, la propria versione di quanto accaduto in quei giorni del dicembre 2018, quando venne arrestata dopo che i Carabinieri del Nucleo Anti Sofisticazione di Alessandria ebbero la certezza, acquisita tramite le riprese effettuate dalle telecamere installate nella stanza d’ospedale nella quale il marito era ricoverato dopo un precedente periodo di degenza a Torino , che la donna, riparandosi dagli sguardi del congiunto, era solita aggiungere nei farmaci e nelle vivande destinate all’uomo misteriose sostanze tra le quali – avrebbero poi accertato gli inquirenti – anche un potente topicida.



Un comportamento certamente "sbagliato", "avventato" e "superficiale", ma messo in atto "con l’unico intento di aiutare il marito", ha ribadito in aula la donna, che ha collegato la singolare condotta alla scarsa fiducia che avrebbe riposto nei medici e nella conseguente necessità, dal suo punto di vista, di intervenire direttamente per assicurare al congiunto opportune cure alternative.



Argomenti che il pubblico ministero ha respinto come "inverosimili, assurdi e incompatibili con gli atti dell’indagine", a partire dalle immagini registrate dai Carabinieri, che avevano immortato l’atteggiamento furtivo col quale l’imputata sbriciolava quelle sostanze destinandole poi all’inconsapevole marito, il quale "sarebbe morto senza l’intervento dei medici".



"La quantità di sostanza somministrata non era idonea a uccidere", si è opposto il difensore della donna, l’avvocato albese Roberto Ponzio, secondo il quale tale prerogativa va stabilita "in concreto", valutando "l’effetto tossico delle sostanze e la frequenza della loro somministrazione". E secondo il legale, nel caso di specie, le stesse "non evidenziavano un grado di tossicità tale da poter giungere a un simile esito".



Sempre per il difensore un altro profilo di cui tenere conto è quello della situazione ambientale: nella fattispecie "la condizione di un degente in ospedale, sottoposto a costante monitoraggio dei valori ematici, tra i quali l’indice di coagulazione". Una circostanza che nei fatti avrebbe "precluso un pericolo di vita per il paziente e l’esito mortale della condotta".



In ultimo l’avvocato si è soffermato sul profilo della sua assistita, "donna provata e fragile, vittima di uno stato depressivo caratterizzato da disturbi ossessivo-compulsivi", che non si è preoccupata di acquistare quei prodotti in farmacia, esibendo il codice fiscale e conservandone anche i relativi scontrini. "Tutti atteggiamenti – ha concluso – che escludono la presenza di un progetto omicidiario, delineando una condotta superficiale e avventata, ma non certo criminale".



Il processo si è aggiornamento con la nuova udienza che il giudice Di Naro ha fissato per le repliche al prossimo 25 marzo.